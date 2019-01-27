В Українську на Донеччині вибухнув газ у квартирі, троє людей постраждали
Троє людей постраждали, повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
Унаслідок вибуху постраждали 40-річна власниця квартири, а також її 20-річна та 82-річна сусідки. Усіх трьох госпіталізували.
Як попередньо встановили слідчі, газовий балон господарі квартири купили лише нещодавно. Поліція порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 270 ("Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").
Додамо, у місті Шахти Ростовської області стався вибух газу в 9-ти поверховому будинку. Одна людина загинула.
Нагадаємо, 3 січня пошуково-рятувальну операцію в Магнітогорську завершили. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 39 загиблих. 38 з них вдалося опізнати.
Додамо, що вибух у будинку стався у ніч на 31 грудня.
Також, у російському Магнітогорську поруч із будинком, у якому від вибуху газу обвалився під’їзд, вибухнула маршрутка, є загиблі. За даними поліції, вибух стався через несправність газового обладнення. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що інцидент стався під час затримання ймовірних терористів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади