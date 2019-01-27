В Українську на Донеччині вибухнув газ у квартирі, троє людей постраждали

У місті Українськ Донецької області в одній з квартир житлового будинку вибухнув газовий балон.

Троє людей постраждали, повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Унаслідок вибуху постраждали 40-річна власниця квартири, а також її 20-річна та 82-річна сусідки. Усіх трьох госпіталізували.

Як попередньо встановили слідчі, газовий балон господарі квартири купили лише нещодавно. Поліція порушила кримінальну справу за частиною 2 статті 270 ("Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").

Додамо, у місті Шахти Ростовської області стався вибух газу в 9-ти поверховому будинку. Одна людина загинула.

Нагадаємо, 3 січня пошуково-рятувальну операцію в Магнітогорську завершили. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 39 загиблих. 38 з них вдалося опізнати.

Додамо, що вибух у будинку стався у ніч на 31 грудня.