В українських потягах обмежили багаж до 50 кг

Міністерство інфраструктури посилило правила перевезення пасажирів і багажу в поїздах, згідно з якими відтепер буде обмежено вагу багажу до 50 кілограмів.

Відповідний указ "Про затвердження змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" набув чинності, повідомляє LB.ua.

Так, згідно з новими правилами, змінюється вага дозволеної ручної поклажі. Тепер зайти в вагон можна буде тільки з багажем, загальна вага якого не перевищує 50 кг.

Супроводжуючі особи людей з інвалідністю зможуть купити квиток за пільговою ціною тільки в тому випадку, якщо під час поїздки вони будуть їх супроводжувати. Якщо особа, яка супроводжує дитину з інвалідністю віком до 6 років, оформляє пільговий квиток, то окреме місце для неї не передбачено.

Під час поїздки в поїздах категорії Інтерсіті + (ІС +) перевірка документів і проїзних може здійснюватися після посадки пасажирів. У поїздах Інтерсіті і Інтерсіті + не дозволять зайти в вагон з велосипедом, якщо там буде відсутнє місце для його розміщення.

Документ передбачає також серію інших нововведень, які, зокрема, торкнуться повернення проїзних документів, контролю перевезень і обслуговування пасажирів у поїздах, умов і порядку оформлення проїзду пасажирів і перевезення ручної поклажі в поїздах приміського сполучення.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначала 19 додаткових поїздів на Великодні і травневі свята.