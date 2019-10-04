В українських потягах обмежили багаж до 50 кг
Відповідний указ "Про затвердження змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" набув чинності, повідомляє LB.ua.
Так, згідно з новими правилами, змінюється вага дозволеної ручної поклажі. Тепер зайти в вагон можна буде тільки з багажем, загальна вага якого не перевищує 50 кг.
Супроводжуючі особи людей з інвалідністю зможуть купити квиток за пільговою ціною тільки в тому випадку, якщо під час поїздки вони будуть їх супроводжувати. Якщо особа, яка супроводжує дитину з інвалідністю віком до 6 років, оформляє пільговий квиток, то окреме місце для неї не передбачено.
Під час поїздки в поїздах категорії Інтерсіті + (ІС +) перевірка документів і проїзних може здійснюватися після посадки пасажирів. У поїздах Інтерсіті і Інтерсіті + не дозволять зайти в вагон з велосипедом, якщо там буде відсутнє місце для його розміщення.
Документ передбачає також серію інших нововведень, які, зокрема, торкнуться повернення проїзних документів, контролю перевезень і обслуговування пасажирів у поїздах, умов і порядку оформлення проїзду пасажирів і перевезення ручної поклажі в поїздах приміського сполучення.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначала 19 додаткових поїздів на Великодні і травневі свята.
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