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В українських потягах обмежили багаж до 50 кг

Так, згідно з новими правилами, змінюється вага дозволеної ручної поклажі
Міністерство інфраструктури посилило правила перевезення пасажирів і багажу в поїздах, згідно з якими відтепер буде обмежено вагу багажу до 50 кілограмів.
В українських потягах обмежили багаж до 50 кг Фото:unian.ua

Відповідний указ "Про затвердження змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" набув чинності, повідомляє LB.ua.

Так, згідно з новими правилами, змінюється вага дозволеної ручної поклажі. Тепер зайти в вагон можна буде тільки з багажем, загальна вага якого не перевищує 50 кг.

Супроводжуючі особи людей з інвалідністю зможуть купити квиток за пільговою ціною тільки в тому випадку, якщо під час поїздки вони будуть їх супроводжувати. Якщо особа, яка супроводжує дитину з інвалідністю віком до 6 років, оформляє пільговий квиток, то окреме місце для неї не передбачено.

Під час поїздки в поїздах категорії Інтерсіті + (ІС +) перевірка документів і проїзних може здійснюватися після посадки пасажирів. У поїздах Інтерсіті і Інтерсіті + не дозволять зайти в вагон з велосипедом, якщо там буде відсутнє місце для його розміщення.

Документ передбачає також серію інших нововведень, які, зокрема, торкнуться повернення проїзних документів, контролю перевезень і обслуговування пасажирів у поїздах, умов і порядку оформлення проїзду пасажирів і перевезення ручної поклажі в поїздах приміського сполучення.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначала 19 додаткових поїздів на Великодні і травневі свята.

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10 04 2019 21:16
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