В Україну доставили найбільшу гумдопомогу з Китаю для протидії COVID-19
Про це повідомляє урядовий портал, передає РБК - Україна.
Вказано, що до Києва прибули понад 1 млн захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19, дезінфектанти і антисептики.
"За рекомендаціями донорів, вантаж буде адресно розподілено Міністерством охорони здоров'я серед ЦОВВ, державних лікарень Києва та регіонів, низки обласних і міських держадміністрацій, університетів, організацій, зокрема Товариства Червоного Хреста, ТПП, Спілки журналістів", - вказано у повідомленні.
Крім того, в Україну доставили і десять апаратів штучної вентиляції легень.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 24 червня в Україні зафіксовано 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало.
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