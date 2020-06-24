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В Україну доставили найбільшу гумдопомогу з Китаю для протидії COVID-19

МОЗ розподілить вантаж між лікарнями, обласними і міськадміністраціями
В Україну доставили найбільший гуманітарний вантаж з Китаю для протидії поширенню COVID-19. Вранці 24 червня до Києва з Пекіну прибув літак Збройних сил України з вантажем, наданим китайськими партнерами.
В Україну доставили найбільшу гумдопомогу з Китаю для протидії COVID-19

Про це повідомляє урядовий портал, передає РБК - Україна.

Вказано, що до Києва прибули понад 1 млн захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19, дезінфектанти і антисептики.

"За рекомендаціями донорів, вантаж буде адресно розподілено Міністерством охорони здоров'я серед ЦОВВ, державних лікарень Києва та регіонів, низки обласних і міських держадміністрацій, університетів, організацій, зокрема Товариства Червоного Хреста, ТПП, Спілки журналістів", - вказано у повідомленні.

Крім того, в Україну доставили і десять апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 24 червня в Україні зафіксовано 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало.

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24 06 2020 17:20
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