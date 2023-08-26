В Україну доставили першу партію 122-мм снарядів, зроблених за кордоном

У процесі беруть участь виробники компонентів з декількох країн Європи.

В Україну доставили першу партію 122-мм осколково-фугасних артилерійських снарядів. Боєприпаси були виготовлені за кордоном.



Про це повідомляє підприємство "Українська Бронетехніка".

Перша партія склала тисячі 122-мм осколково-фугасних артилерійських снарядів з повним зарядом. Українська компанія виготовляє їх у співпраці з одним із боєприпасних холдингів східної Європи.

Снаряди класу "повітря" призначені для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика".

"Осколково-фугасні снаряди 122-мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності контрнаступу", - йдеться у повідомленні.