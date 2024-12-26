В Україну на кілька днів приїздив командувач Сухопутних сил Франції

Візит тривав кілька днів.

В Україну приїздила делегація французької армії, зокрема командувач Сухопутних військ П’єр Шілль.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ..

Метою візиту делегації було поглиблення співпраці, обмін досвідом і обговорення подальшої військової допомоги.

Візит тривав кілька днів. За цей час партнери відвідали Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, один з центрів підготовки підрозділів, командний пункт і пункт управління протиповітряною обороною.

Також делегація вшанувала загиблих захисників України біля стін Михайлівського золотоверхого собору та на алеї Слави Національної академії Сухопутних військ у Львові.

"У рамках візиту було проведено двосторонню зустріч, під час якої командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий подякував французькій стороні за системну підтримку та визначив напрямки поглиблення співпраці. У свою чергу, командувач Сухопутних військ Французької Республіки висловив бажання наростити співробітництво з центром підготовки підрозділів, зокрема у частині вивчення досвіду з підготовки операторів БпАК", – зазначають у комюніке.