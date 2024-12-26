Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Україну на кілька днів приїздив командувач Сухопутних сил Франції

26 грудня 2024, 21:55
В Україну на кілька днів приїздив командувач Сухопутних сил Франції
фото із відкритих джерел
Візит тривав кілька днів.
В Україну приїздила делегація французької армії, зокрема командувач Сухопутних військ П’єр Шілль. 
 
Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ..
 
Метою візиту делегації було поглиблення співпраці, обмін досвідом і обговорення подальшої військової допомоги. 
 
Візит тривав кілька днів. За цей час партнери відвідали Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, один з центрів підготовки підрозділів, командний пункт і пункт управління протиповітряною обороною. 
 
Також делегація вшанувала загиблих захисників України біля стін Михайлівського золотоверхого собору та на алеї Слави Національної академії Сухопутних військ у Львові.
 
"У рамках візиту було проведено двосторонню зустріч, під час якої командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий подякував французькій стороні за системну підтримку та визначив напрямки поглиблення співпраці. У свою чергу, командувач Сухопутних військ Французької Республіки висловив бажання наростити співробітництво з центром підготовки підрозділів, зокрема у частині вивчення досвіду з підготовки операторів БпАК", – зазначають у комюніке. 
Франціядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Політика
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 12:19
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 08:49
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Політика
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Переклад iPress – 25 грудня 2024, 15:16
Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Політика
"Проєкт росія". План кремля з підриву демократії у США та світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Політика
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 08:01
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється