В Україну найближчим часом з візитом прибуде радник Держдепу США Дерек Чолле

Чалий переконаний, що буде і предметна розмова про хід і темпи реформ в Україні, в реалізації яких українська держава отримує підтримку США, зокрема і фінансову

В Україну найближчим часом з візитом прибуде радник Державного департаменту США Дерек Чолле, ймовірно, для обговорення Північного потоку-2, повідомив екс-посол Валерій Чалий, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Найближчим часом чекаємо в Україні Радника Держдепартаменту США (це посада рангу заступника Держсекретаря) - Дерека Чолле. Дипломат з команди Обами-Байдена (звісно ж близький до Держсекретаря Ентоні Блінкена) за посадою залучається до спеціальних візитів і переговорів з конкретних важливих актуальних питань", - написав Чалий на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що Чолле вже приїжджав в Україну в червні 2014 року в ранзі помічника міністра оборони США для з'ясування ситуації з потребами на місці.

"З огляду на те, що крім України радник Держдепу відвідає Польщу - очевидно значну увагу буде приділено питанню Північному потоку-2", - наголосив екс-посол.

Чалий переконаний, що буде і предметна розмова про хід і темпи реформ в Україні, в реалізації яких українська держава отримує підтримку США, зокрема і фінансову. "Тим більше, що в Києві вже перебуває в якості керівника Посольства США в Україні добре обізнаний в ситуації Джордж Кент. Не виключаю, що будуть передані і конкретні меседжі, що називається не для поширення. Важливий візит для підтримки динаміки двосторонніх взаємовідносин України та США", - додав він.

Чалий назвав візит Чолле "важливим для підтримки динаміки двосторонніх взаємин України та США".

Нагадаємо, що Блінкен закликав Меркель зменшити ризики від "Північного потоку-2" для України