В Україну повернули тіла 212 полеглих військових

Тепер іїх відправлять на ідентифікацію.

Україна повернула тіла 212 загиблих захисників із Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Штабі зазначили, що репатрійовані тіла та останки передадуть до визначених державних установ, аби представник иправоохоронних органів та судово-медичні експертизи встановили особи загиблих.

Репатріація останків загиблих відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань пов’язаних з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвістей у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Після ідентифікації тіла загиблих передадуть рідним для гідного поховання.