В Україну повернули тіла 909 захисників

Вони воювали на різних напрямках, незабаром мають встановити їх особи.

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 909 загиблих захисників. Спряв у цьому Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, до України вдалось повернути загиблих військових з курахівського, покровського, бахмутського, вугледарського, луганського, запорізького напрямків, а також з моргів на російській території. Зазначається, що захисників вдалося повернути завдяки спільній роботі Координаційного штабу, об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил, МВС, офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інших структур сектору безпеки та оборони.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", — зазначили у Координаційному штабі.

Там також вказали, що незабаром правоохоронці та експертні установи МВС встановлять осіб загиблих захисників.