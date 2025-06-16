Загалом у межах останніх обмінів Україна отримала 6 057 тіл полеглих.

У понеділок, 16 червня, в рамках стамбульських домовленостей в Україну повернули тіла ще 1245 загиблих захисників. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими репатріаційна частина домовленостей завершена.

"Сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям", - йдеться в повідомленні.

Загалом у межах Стамбульських домовленостей Україна змогла повернути 6057 тіл загиблих захисників.

Після повернення тіл слідчі та судмедексперти проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію тіл.