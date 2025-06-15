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ПОЛІТИКА

В Україну повернули тіла ще 1 200 загиблих

15 червня 2025, 13:21
В Україну повернули тіла ще 1 200 загиблих
t.me/Koord_shtab
Загалом на Батьківщину повернули тіла 4800 загиблих громадян.

В Україну в неділю, 15 червня, повернули 1200 тіл загиблих громадян, серед них — військовослужбовці, інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram-каналі. Це вже четвертий етап репатріаційних заходів, про які домовилися українська та російська сторона під час переговорів у Стамбулі.

Вказано, що слідчі разом із експертними установами Міністерства внутрішніх справ  проведуть найближчим часом необхідні експертизи та ідентифікацію повернутих тіл.

У Коордштабі подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння в репатріаційних заходах. 

Упродовж 11, 13, 14 та 15 червня росія повернула Україні 4 800 тіл загиблих із 6000. 

2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між представниками України та рф.  Cторони погодилися здійснити масштабний обмін тілами загиблих — "шість тисяч та шість тисяч". Україна та рф також домовилися про обмін всіх важкохворих військових і бійців віком від 18 до 25 років.

війназагиблі

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