В Україну повернули тіла ще 1 200 загиблих

Загалом на Батьківщину повернули тіла 4800 загиблих громадян.

В Україну в неділю, 15 червня, повернули 1200 тіл загиблих громадян, серед них — військовослужбовці, інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram-каналі. Це вже четвертий етап репатріаційних заходів, про які домовилися українська та російська сторона під час переговорів у Стамбулі.

Вказано, що слідчі разом із експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть найближчим часом необхідні експертизи та ідентифікацію повернутих тіл.

У Коордштабі подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння в репатріаційних заходах.

Упродовж 11, 13, 14 та 15 червня росія повернула Україні 4 800 тіл загиблих із 6000.

2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між представниками України та рф. Cторони погодилися здійснити масштабний обмін тілами загиблих — "шість тисяч та шість тисяч". Україна та рф також домовилися про обмін всіх важкохворих військових і бійців віком від 18 до 25 років.