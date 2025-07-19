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ПОЛІТИКА

В Україну повернулися 11 дітей з окупованих територій та росії

19 липня 2025, 12:41
В Україну повернулися 11 дітей з окупованих територій та росії
Фото: з вільних джерел
Мова йде про дітей віком від 10 до 17 років.

У межах ініціативи президента Володимира Зеленського — Bring Kids Back UA — в Україну із тимчасово окупованих територій та росії повернулися 11 дітей віком від 10 до 17 років.

Про це повідомив очільник ОП Андрій Єрмак. 

За його словами, серед дітей повернулися п’ять братів і сестер однієї родини, яких намагалися забрати до дому впродовж року. 

"Дітей вивезли до росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили: заберіть нас додому.
Та навіть після цього шлях назад був надзвичайно складним. російські органи опіки чинили тиск, затягували процес, змушували змінювати свою думку. Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що держава Катар була посередником поверненні.

війнадітиокупаціяАндрій ЄрмакВолодимир Зеленський

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