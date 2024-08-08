В Україну прибула делегація Конгресу США
08 серпня 2024, 13:53
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Зеленський на зустрічі із конгресменами обговорив захист України.
Сьогодні. 8 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників США
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Глава держави провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, на якій обговорили способи якнайшвидшого досягння справедливого миру в Україні, зокрема протиповітряну оборону.
"Зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти – це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб росії подовжити цю війну. Робимо все, щоб якнайшвидше досягти справедливого миру. Вдячний за підтримку всім в Америці, хто цінує свободу та незалежність так само, як і ми в Україні", – написав Зеленський.