В Україну прибула делегація митної та прикордонної служб США
23 серпня 2024, 14:07
Метою візиту є зміцнення зв’язків з прикордонною службою України.
Сьогодні, 23 серпня, до столиці України прибула делегація митної та прикордонної служб США.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х( Twitter).
“Ми раді вітати Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служб США в Україні, щоб зміцнити зв’язки з прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає свої кордони”, – написала Брінк.
Делегація вшанувала загиблих захисників України біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.