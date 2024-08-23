В Україну прибула делегація митної та прикордонної служб США

Метою візиту є зміцнення зв’язків з прикордонною службою України.

Сьогодні, 23 серпня, до столиці України прибула делегація митної та прикордонної служб США.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х( Twitter).

“Ми раді вітати Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служб США в Україні, щоб зміцнити зв’язки з прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає свої кордони”, – написала Брінк.

Делегація вшанувала загиблих захисників України біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.