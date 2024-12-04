До України прибула двопартійна делегація сенаторів США

Йдеться про представників Комітету з асигнувань Сенату США.

До Києва прибула двопартійна делегація Комітету з асигнувань Сенату США.

Про це у соцмережі Х (Twitter) повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати двопартійну делегацію високопосадовців із Комітету Сенату з асигнувань. Їхній візит підкреслює, як допомога США сприяє захисту України та безпеки Європи від російської агресії", — написала Брінк.

Нагадаємо, що у листопаді адміністрація Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на суму приблизно 4,65 млрд доларів.