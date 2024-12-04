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До України прибула двопартійна делегація сенаторів США

04 грудня 2024, 19:53
До України прибула двопартійна делегація сенаторів США
Фото: Бріджит Брінк
Йдеться про представників Комітету з асигнувань Сенату США.
До Києва прибула двопартійна делегація Комітету з асигнувань Сенату США.
 
Про це у соцмережі Х (Twitter) повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
 
"Рада вітати двопартійну делегацію високопосадовців із Комітету Сенату з асигнувань. Їхній візит підкреслює, як допомога США сприяє захисту України та безпеки Європи від російської агресії", — написала Брінк.
 
Нагадаємо, що у листопаді адміністрація Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на суму приблизно 4,65 млрд доларів.
СШАросія окупантиРосіявійна в Україні

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