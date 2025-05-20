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В Україну прибула місія МВФ для обговорення восьмого перегляду програми фінансування

20 травня 2025, 11:51
В Україну прибула місія МВФ для обговорення восьмого перегляду програми фінансування
Фото: з вільних джерел
Наступний транш Україна отримає від МВФ у червні
До України прибули представники Міжнародного валютного фонду (МВФ), вони обговорюватимуть восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) з Україною.
 
Про це  заявили у МВФ, повідомляє "Економічна правда".
 
"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду програми розширеного фінансування", – цитує видання заяву постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано.
 
"Економічна правда" зазначає, що інформації щодо якихось інших деталей роботи місії поки що немає.
 
На прохання України переглянули графік майбутніх траншів МВФ, пише "Інтерфакс-Україна". Зокрема, результатом восьмого перегляду програми має стати виділення Україні в червні траншу 0,37 млрд спеціальних прав запозичень (приблизно $500 млн).
 
Наступні виплати прогнозують наприкінці серпня й на початку грудня цього року, інформує агентство.

 

МВФвійна в Україніросія окупанти

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