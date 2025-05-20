В Україну прибула місія МВФ для обговорення восьмого перегляду програми фінансування

Наступний транш Україна отримає від МВФ у червні

До України прибули представники Міжнародного валютного фонду (МВФ), вони обговорюватимуть восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) з Україною.

Про це заявили у МВФ, повідомляє "Економічна правда".

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду програми розширеного фінансування", – цитує видання заяву постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано.