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В Україну прибула нова партія винищувачів F-16 – Зеленський

20 березня 2025, 08:33
В Україну прибула нова партія винищувачів F-16 – Зеленський
Фото: naked-science
Президент не уточнив кількості переданих винищувачів. Лише сказав, що їх "кілька"
Повітряні сили ЗСУ поповнило ще кілька винищувачів F-16.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на онлайн-брифінгу.
 
"росіяни набрехали, що збили F-16. Це брехня, F-16 ніхто не збив. А ось кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", – розповів Зеленський.
 
Більше подробиць президент не розкрив.
 
Про те, що російські пропагандистські Telegram-канали поширювали інформацію про нібито збиття F-16 над Сумською областю повідомляв Центр протидії дезінформації при Центрі нацбезпеки та оборони України. Там зазначили, що це – фейк.
 
Начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат у Facebook написав, що бойова робота української авіації триває.
 
"Пілоти F-ок сьогодні вчергове успішно відпрацювали по рашистах. Пишаюсь нашими пілотами!" – наголосив Ігнат.
війна в Україніросія окупантивинищувач f-16

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