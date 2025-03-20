В Україну прибула нова партія винищувачів F-16 – Зеленський
20 березня 2025, 08:33
Фото: naked-science
Президент не уточнив кількості переданих винищувачів. Лише сказав, що їх "кілька"
Повітряні сили ЗСУ поповнило ще кілька винищувачів F-16.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на онлайн-брифінгу.
"росіяни набрехали, що збили F-16. Це брехня, F-16 ніхто не збив. А ось кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", – розповів Зеленський.
Більше подробиць президент не розкрив.
Про те, що російські пропагандистські Telegram-канали поширювали інформацію про нібито збиття F-16 над Сумською областю повідомляв Центр протидії дезінформації при Центрі нацбезпеки та оборони України. Там зазначили, що це – фейк.
Начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат у Facebook написав, що бойова робота української авіації триває.
"Пілоти F-ок сьогодні вчергове успішно відпрацювали по рашистах. Пишаюсь нашими пілотами!" – наголосив Ігнат.