В Україну прибула спікерка парламенту Латвії
В Україну прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
“Рада зустріти та вітати з першим офіційним візитом в Україні Спікерку Саейми Латвії Дайгу Мієріню! Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами і парламентами”, – цитує пресслужба слова заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк.
Нагадаємо, минулого тижня Латвія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Також Україна і Латвія співпрацюватимуть в оборонній сфері, підписавши необхідні меморандуми.