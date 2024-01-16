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В Україну прибула спікерка парламенту Латвії

16 січня 2024, 11:35
В Україну прибула спікерка парламенту Латвії
Фото: з вільних джерел
На залізничному вокзалі у Києві її зустріла заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

В Україну прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Рада зустріти та вітати з першим офіційним візитом в Україні Спікерку Саейми Латвії Дайгу Мієріню! Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами і парламентами”, – цитує пресслужба слова заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк.

Нагадаємо, минулого тижня Латвія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні.  Також Україна і Латвія співпрацюватимуть в оборонній сфері, підписавши необхідні меморандуми.

Латвіядопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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