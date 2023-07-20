В Україну прибуло керівництво Ryanair

Делегація проводить перемовини з керівництвом міжнародного аеропорту "Бориспіль" про відновлення польотів після закінчення війни.

В Україну прибуло керівництво найбільшої авіакомпанії Європи Ryanair.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту "Бориспіль".

До аеропорту Бориспіль прибуло найвище керівництво Ryanair - головний виконавчий директор групи Ryanair Group Майкл О'Лірі, головний виконавчий директор Ryanair DAC Едді Вілсон та комерційний директор Ryanair DAC Джейсон МакГіннес.

Поки пасажирські літаки в Україні не можуть літати, керівництво Ryanair до Борисполя доставила "Укрзалізниця".

"Розпочалася напружена робота: детально обговорюємо партнерство між авіакомпанією Ryanair та аеропортом "Бориспіль" стосовно заявленого стратегічного плану авіакомпанії щодо швидкого відновлення авіаперевезень, одразу після перемоги України та підтвердження EASA (Європейське агентство авіаційної безпеки ред.) про безпеку польотів в українському небі", - зазначили у прес-службі аеропорту.

Зазначимо, що Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків після початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.

Відповідно до звіту Європейської організації безпеки повітряної навігації, обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України зберегтися до 2029 року. При цьому Євроконтроль не генерує й не використовує воєнні прогнози, аналітику або ж припущення для створення своїх прогнозів. При цьому після завершення війни й переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.