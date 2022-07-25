CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНімеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну прибули перші для ЗСУ Gepard з Німеччини
Фото: GettyImages
Про це в ефірі єдиного телемарафону в понеділок розповів міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда".
"Сьогодні офіційно зайшли три перших Gepard. Це зенітні комплекси, до яких нам передані десятки тисяч набоїв. Ми очікуємо перших 15 Gepard. Три сьогодні заїхали в Україну. Вони сьогодні вже в розпорядженні Збройних сил України", - сказав Резніков.
У середині липня офіційний Берлін опублікував список озброєння, яке ще планує поставити Україні, серед яких були 30 ЗСУ Gepard.
Постачання боєприпасів для "Gepard" раніше вважалося проблемою, оскільки було доступно лише трохи менше 60 тисяч 35-мм снарядів.
Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. Втім, в реальних умовах він стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Після кількох тижнів зусиль офіс німецького уряду спільно з Міністерством оборони Норвегії знайшли виробника, який може виготовляти додаткові боєприпаси.
Раніше виробник систем провів навчання українських солдатів у Німеччині з використання установок.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 07 2022 15:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Волині збили два ворожі безпілотники, які прилетіли з Білорусі
- ВІДЕО Окупанти вивозять крадене українське зерно через Маріуполь
- ВІДЕО Загарбники розібрали та вивезли фонтан із Театрального скверу Маріуполя
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ
- Білл Гейтс віддасть майже всі статки на благодійність. Закликав світових багатіїв зробити те саме