Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю

22 липня 2025, 20:11
В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю
Фото: politeka.net
Саар зустрінеться у Києві з українським керівництвом.

Очільник ізраїльського МЗС Гідеон Саар прибув до України з діловим візитом.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Києві Міхаель Бродський у Telegram. У межах візиту заплановані зустрічі з українською владою та представниками єврейської громади.

За інформацією джерел видання Times of Israel, Саар має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, віцеспікером Верховної Ради та іншими високопосадовцями.

Окрім офіційних зустрічей, Гідеон Саар відвідає Бабин Яр, місце масового розстрілу євреїв під час нацистської окупації Києва у 1941 році.

Цей візит є найвищим дипломатичним візитом з боку Ізраїлю за останні півтора року.

Ізраїльвізит в УкраїнуГідеон Саар

Останні матеріали

путін знов потрапляє в категорію
Політика
путін знов потрапляє в категорію "дурних ворогів". Чому він продовжує робити ті самі помилки – Мік Раян
Переклад iPress – 22 липня 2025, 15:54
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Політика
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Переклад iPress – 22 липня 2025, 11:39
На Покровському напрямку гаряче. росіяни просуваються невеликими кроками – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На Покровському напрямку гаряче. росіяни просуваються невеликими кроками – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2025, 07:57
Випробування Епштейном. Трамп пережив багато скандалів, але цей – нетривіальний – Washington Post
Політика
Випробування Епштейном. Трамп пережив багато скандалів, але цей – нетривіальний – Washington Post
Переклад iPress – 21 липня 2025, 14:24
Трамп прагне заробити на важкому становищі України. Як президент США допомагає росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп прагне заробити на важкому становищі України. Як президент США допомагає росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 липня 2025, 11:46
Небезпека в прецеденті. Чому Україна не боїться застосування росією ядерної зброї – Том Купер та Бенджамін Кук
Політика
Небезпека в прецеденті. Чому Україна не боїться застосування росією ядерної зброї – Том Купер та Бенджамін Кук
Переклад iPress – 21 липня 2025, 07:23
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Політика
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 13:52
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Політика
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Переклад iPress – 18 липня 2025, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється