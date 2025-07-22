В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю

Саар зустрінеться у Києві з українським керівництвом.

Очільник ізраїльського МЗС Гідеон Саар прибув до України з діловим візитом.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Києві Міхаель Бродський у Telegram. У межах візиту заплановані зустрічі з українською владою та представниками єврейської громади.

За інформацією джерел видання Times of Israel, Саар має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, віцеспікером Верховної Ради та іншими високопосадовцями.

Окрім офіційних зустрічей, Гідеон Саар відвідає Бабин Яр, місце масового розстрілу євреїв під час нацистської окупації Києва у 1941 році.

Цей візит є найвищим дипломатичним візитом з боку Ізраїлю за останні півтора року.