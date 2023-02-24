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В Україну прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

24 лютого 2023, 11:40
В Україну прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
На початку візиту в Україну він вшанував пам'ять полеглих за нашу країну біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського Златоверхого монастиря.

До Києва приїхав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Про це передає видання TVP.INFO.
 
Раніше генеральний секретар правлячої у Польщі партії "Право і Справедливість" Кшиштоф Соболевський розповів, що глава польського уряду поїхав до Києва з посланням підтримки. Сторони також обміняються інформацією щодо візитів президента США Джо Байдена до Києва та Варшави.

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