В Україну прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

На початку візиту в Україну він вшанував пам'ять полеглих за нашу країну біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського Златоверхого монастиря.

До Києва приїхав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Про це передає видання TVP.INFO. Раніше генеральний секретар правлячої у Польщі партії "Право і Справедливість" Кшиштоф Соболевський розповів, що глава польського уряду поїхав до Києва з посланням підтримки. Сторони також обміняються інформацією щодо візитів президента США Джо Байдена до Києва та Варшави.