До України приїхали прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії
Усі вони візьмуть участь у саміті, присвяченому цій події.
Повідомляє словацьке видання Aktuality.
Урядовці приїхали до Києва нічним потягом.
Нещодавно уряд Словаччини вирішив надати Україні 13 винищувачів МіГ-29. У відповідь на цей крок президент України Володимир Зеленський вирішив запросити прем’єр-міністра Словаччини з офіційним візитом, підкреслює видання.
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб сьогодні вранці розпочав одноденний робочий візит до України.
"Ми хочемо засвідчити нашу політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу прихильність політиці територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказав прем’єр-міністр Словенії.
До Києва також прибув прем'єр Хорватії Андрей Пленкович. У хорватському уряді заявили про участь політика в саміті з нагоди звільнення Бучі від російської окупації.
За інформацією, Пленкович разом з президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Молдови Маєю Санду, про прибуття якої наразі не повідомляли, прем’єр-міністром Словаччини Гегером та прем’єр-міністром Словенії Голобом візьмуть участь у саміті "Буча – відповідальність Росії за злочини в Україні".
Інформація про проведення цього саміту не була публічною, візити іноземних лідерів не анонсували.