Політики прибули до України з нагоди річниці деокупації Бучі.

Усі вони візьмуть участь у саміті, присвяченому цій події.

Повідомляє словацьке видання Aktuality.

Урядовці приїхали до Києва нічним потягом.

Нещодавно уряд Словаччини вирішив надати Україні 13 винищувачів МіГ-29. У відповідь на цей крок президент України Володимир Зеленський вирішив запросити прем’єр-міністра Словаччини з офіційним візитом, підкреслює видання.

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб сьогодні вранці розпочав одноденний робочий візит до України.

"Ми хочемо засвідчити нашу політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу прихильність політиці територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказав прем’єр-міністр Словенії.

До Києва також прибув прем'єр Хорватії Андрей Пленкович. У хорватському уряді заявили про участь політика в саміті з нагоди звільнення Бучі від російської окупації.

За інформацією, Пленкович разом з президентом України Володимиром Зеленським, президенткою Молдови Маєю Санду, про прибуття якої наразі не повідомляли, прем’єр-міністром Словаччини Гегером та прем’єр-міністром Словенії Голобом візьмуть участь у саміті "Буча – відповідальність Росії за злочини в Україні".

Інформація про проведення цього саміту не була публічною, візити іноземних лідерів не анонсували.