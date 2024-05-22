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В Україну з офіційним візитом приїхала делегація Збройних Сил Франції

22 травня 2024, 09:33
В Україну з офіційним візитом приїхала делегація Збройних Сил Франції
https://t.me/GeneralStaffZSU/14797
Делегацію очілив начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром.

Про це Генеральний штаб ЗСУ написав в Telegram-каналі. 

"Відбувся офіційний візит в Україну делегації Збройних Сил Французької Республіки на чолі з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром", - йдеться в дописі. 

В гентабі додали, що зустрічаючи колегу, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич відзначив, що приїзд шановного Тьєрі Бюркара у цей складний для нашої держави час є свідченням системної підтримки і солідарності у війні проти рф.

"Під час візиту іноземну делегацію ознайомили з оперативною обстановкою в районах ведення бойових дій, навели факти порушення противником правил ведення війни та вчинення злочинів проти людяності. Сторони також обговорили питання експлуатації переданого французькою стороною озброєння та техніки, перспективи надання військової допомоги, зокрема в захисті українського неба, а також подальше вдосконалення обороноздатності України", - заявили в штабі. 

На завершення зустрічі начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич подякував французькому колезі за суттєву військово-технічну допомогу, а також підготовку військовослужбовців ЗС України як на території Франції, так і в рамках "Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні".

 

ГенштабзустрічЗбройних Сил Франції

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