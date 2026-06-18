В Україну з росії повернули ще 552 тіла загиблих

За даними рф, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну сьогодні, 18 червня, повернули тіла 522 загиблих.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Повернути їх вдалося завдяки спільній роботі Коордштабу, Об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж рф часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.