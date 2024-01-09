В України був збитий перший "шахед" з реактивним двигуном

Дрон долетів до середини країни, рухаючись зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.

На території України було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном.

Про це розповів військовослужбовець, експерт в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним Флеш.

За його словами, ворожий дрон долетів до середини країни. Він рухався зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.

"Двигун китайський. Не думав, що вони так швидко з'являться в нас. Нещодавно його Іран вперше показав на виставці", – розповів військовий.

Експерт зазначає, що на реактивному двигуні такі безпілотники можуть літати по всій країні. Крім того, вони долітатимуть до України швидше, а також можуть маневрувати.

Однак жодної унікальної зброї на них немає, лише звичайний заряд. Навігація у Shahed-238 теж стандартна.

"Українці мають знати, що, окрім звуку мопеда в небі, тепер є звук літака. Приємна новина в тому, що ми його збили", – зазначив Флеш.