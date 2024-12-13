Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після російської атаки

13 грудня 2024, 12:31
В
Фото: aa.com.tr
Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.
Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 13 грудня пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах України.  
 
Про це повідомила пресслужба "Укренерго" в Telegram.
 
"Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дванадцяту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – вимушено був збільшений обсяг заходів обмеження споживання, а саме — кількість черг графіка погодинних відключень, порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу", - ідеться у повідомленні.
 
Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги. В "Укренерго" запевнили, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів. 
 
В "Укренерго" відмітили, що через масовану атаку росіян в енергосистемі України спостерігається значний дефіцит потужності. Через це вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. 
 
Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно. 

 

енергетикавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Політика
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 11:14
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 08:15
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Політика
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
12 грудня 2024, 16:34
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Політика
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переклад iPress – 12 грудня 2024, 12:31
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Політика
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 00:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється