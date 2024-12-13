В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після російської атаки

Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 13 грудня пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох регіонах України.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго" в Telegram.

"Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дванадцяту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – вимушено був збільшений обсяг заходів обмеження споживання, а саме — кількість черг графіка погодинних відключень, порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги. В "Укренерго" запевнили, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів.