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В Укренерго повідомили, який запас електроенергії вдалося накопичити

29 березня 2023, 09:27
В Укренерго повідомили, який запас електроенергії вдалося накопичити
Джерело: 24tv.ua
Найближчі пів року в українській енергосистемі вистачатиме електроенергії для потреб споживачів.

Українська енергосистема є частиною європейської, а відтак Україна матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо не вистачатиме своєї – і це дуже важливий фактор енергетичної безпеки країни.

Про це розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Кудрицький вважає, що зважаючи на це в весняні й літні місяці, Україна матиме збалансовану ситуацію в енергосистемі.

"А вже до наступної зими треба добре підготуватися. Відновити, перш за все, роботу тих енергоблоків на теплових, гідроелектростанціях, які були пошкоджені, і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб гідно, без відключень пройти зиму", – додав він

Унаслідок негоди (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу (ОСР) є значні знеструмлення споживачів у 8-ми областях на заході та півдні України.

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