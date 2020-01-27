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В Укрпошті запевнили, що китайський коронавірус не поширюється через товари

"Ми слідкуємо за ситуацією і знаходимося на постійному зв’язку з Міністерством охорони здоров’я в Україні та нашими партнерами в Китаї"
Український поштовий оператор Укрпошта запевнив, що Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі та переміщення товарів через кордони у зв’язку з поширенням нового коронавірусу в Китаї.
В Укрпошті запевнили, що китайський коронавірус не поширюється через товари Фото: ukrposhta.ua

Про це йдеться в повідомленні на сайті Укрпошти,передає "Громадське".

«Ми слідкуємо за ситуацією і знаходимося на постійному зв’язку з Міністерством охорони здоров’я в Україні та нашими партнерами в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію», — повідомили в компанії.

Нагадаємо, що в Укрпоштi запустили тестову версiю проєкту, який дозволить українцям оформлювати передплату на друкованi видання онлайн.

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27 01 2020 16:40
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