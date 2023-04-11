В уряді Австрії підтвердили, що арештують путіна у разі його приїзду
Міністерка у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер підтвердила, що президента рф владіміра путіна заарештують в разі його візиту до країни.
Про це вона заявила в інтерв'ю Tagesspiegel.
За словами Едтштадлер, оголошення і видача міжнародного ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом означає, що якби путін "ступив на австрійську землю, то мав би бути заарештований".
"Австрія виконуватиме свої зобов'язання згідно з міжнародним і кримінальним правом", – наголосила вона.
Раніше у МЗС Австрії заявили, що виконуватимуть свої зобов’язання як учасники Римського статуту й заарештують і видадуть путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він вирішить приїхати до країни.
17 березня Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії владіміра путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента рф з прав дитини.