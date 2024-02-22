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ПОЛІТИКА

В уряді Британії анонсували постачання Україні ще 200 ракет Brimstone

22 лютого 2024, 17:33
В уряді Британії анонсували постачання Україні ще 200 ракет Brimstone
Фото: з вільного доступу
Ракети вже мали значний вплив на поле бою в ході війни рф проти України.

Велика Британія передасть Україні ще 200 протитанкових ракет Brimstone, а також підготує ще 10 тисяч українських військовослужбовців в першій половині 2024 року.

Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс.

Міністр зазначив, що ракети Brimstone вже мали значний вплив на поле бою, "в одному випадку змусивши російські війська відступити після спроби переправитися через річку".

Україна раніше вже отримувала ці ракети в різних модифікаціях.

Вrimstone — ракета класу "поверхня — поверхня" або "повітря — поверхня", розроблена консорціумом MBDA UK для британських Королівських повітряних сил. Це 50-кілограмова ракета завдовжки майже 2 метри, її бойова частина важить понад 6 кілограмів. Максимальна швидкість — 1,3 Маха (~450 м/с). Відомо про два покоління цих ракет. Дальність ракет Brimstone I становила близько 20 кілометрів, другого покоління — 60. Україна вже отримувала такі ракети.

БританіяBrimstoneдопомога Україні

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