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В уряді Британії проведуть кризову зустріч через зростаючі ціни на газ

Міністр з питань бізнесу Квасі Квартенг, представники сфери та регулятор Ofgem проведуть зустріч вдень у понеділок
В уряді Британії проведуть зустріч з представниками енергетичної галузі, щоб обговорити дії у зв’язку зі значним зростанням цін на природний газ для бізнесу і побутових споживачів.
В уряді Британії проведуть кризову зустріч через зростаючі ціни на газ Фото: oilreview.kiev.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News і The Guardian.

Міністр з питань бізнесу Квасі Квартенг, представники сфери та регулятор Ofgem проведуть зустріч вдень у понеділок. 

Після зустрічі з енергетичним регулятором у неділю міністр сказав, що вже є відпрацьовані плани для того, щоб запобігти відключенню споживачів у разі великих проблем. Зокрема, у разі банкрутства дрібних постачальників їхніх споживачів передаватимуть до інших, які готові запропонувати найнижчу ціну. 

За останні кілька тижнів про своє розорення заявили п’ять дрібних енергокомпаній, часто у зв’язку з тим, що не застрахувалися від значного зростання цін, і понад пів мільйону споживачів довелося шукати нового постачальника. Є побоювання, що до кінця вересня можуть не витримати ще чотири компанії, що обслуговують близько мільйона клієнтів. 

Очікується, що великі постачальники будуть вимагати від уряду комплексні заходи підтримки, щоб впоратись з кризою. 

Прем’єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що з такими проблемами зараз зіткнулися у всьому світі. Він попередив також, що проблеми з ланцюжком постачання можуть тривати ще місяцями.

Останніми тижнями оптові ціни на газ рекордно зросли, причиною чого називають швидке пробудження економіки в усьому світі після пандемії, нестачу запасів у сховищах після холодної зими та падіння надходження електроенергії з вітрових електростанцій - через те, що літо 2021 року в Британії було найменш вітряним з 1961 року. 

Минулого тижня через високі ціни призупинив виробництво найбільший виробник добрив в країні CF Fertilisers. 

.Нагадаємо, що завдяки річним контрактам на постачання газу, запровадженим у нашій країні, рекордні ціни на "блакитне паливо" в Європі не позначаться на українцях.

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20 09 2021 12:50
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