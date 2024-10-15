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В уряді Греції звинуватили ЄС у провалі політики щодо міграції

15 жовтня 2024, 19:09
В уряді Греції звинуватили ЄС у провалі політики щодо міграції
Фото: Reuters
Греція є основним пунктом в'їзду мігрантів до Європейського Союзу.
Грецька посадовиця у вівторок розкритикувала Європейську комісію за нездатність виробити спільну політику щодо депортації мігрантів і попередила, що війна і зміна клімату збільшують глобальне переміщення населення.
 
Про це повідомляє AP.
 
Софія Вултепсі, заступниця міністра з питань міграції, заявила, що історичний міграційний пакт Європейського Союзу, узгоджений на початку цього року, залишається недостатньо практичним.
 
"Ми отримали угоду, але основної частини все ще не вистачає: повернення. Ми повинні мати спільну систему притулку, спільну систему повернення і спільну систему інтеграції", – сказала Вултепсі на конференції під Афінами.
 
За її словами, війни на Близькому Сході та в Африці в поєднанні з наслідками зміни клімату ставитимуть Європу під безперервний довгостроковий тиск.
 
Новий міграційний пакт ЄС має набути чинності в середині 2026 року після нового раунду переговорів з 27 країнами-членами Євросоюзу, який, як очікується, триватиме близько року.
 
Вултепсі висловила стурбованість зростанням кількості біженців у Лівані через постійні ізраїльські авіаудари по бойовиках угруповання "Хезболла" і додала: "Такі країни, як Сомалі, Ефіопія і Південний Судан... страждають як від війни, так і від зміни клімату, що створює постійно зростаючий потік мігрантів до Європи".
 
Греція є основним пунктом в'їзду мігрантів до Європейського Союзу, більшість з яких перетинають кордон з Туреччини та Лівії на небезпечних човнах.
 
У вівторок берегова охорона повідомила, що 81 мігранта було врятовано з судна, що прямувало з Туреччини до Італії і сіло на мілину.
 
Інцидент стався в неділю, і порятунок був здійснений за допомогою двох торгових суден. Врятовані мігранти, яких пізно ввечері в понеділок доставили в південний грецький порт Каламата, повідомили грецькій владі, що заплатили за поїздку по 8500 доларів кожен. Четверо пасажирів були заарештовані за звинуваченням у контрабанді.
ЄСГреціявійна в Україніросія окупанти

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