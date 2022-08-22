В уряді Німеччини скептично висловилися щодо ймовірного продовження експлуатації АЕС

Можливе подовження роботи АЕС у Німеччині дало б економію в споживанні газу щонайбільше в 2%.

Віцеканцлер Німеччини й федеральний міністр економіки Роберт Габек виключає можливість подовження термінів експлуатації трьох останніх німецьких атомних електростанцій (АЕС) задля економії газу.

Відповідну заяву політик, який представляє партію "Союз 90/"Зелені", зробив у неділю, 21 серпня, під час дня відкритих дверей уряду ФРН, повідомляє українська служба DW

На думку Габека, подовження строків експлуатації атомних електростанцій дало б скорочення споживання газу максимум на 2%. "З огляду на той мізер, який ми тоді отримаємо, це неправильне рішення", - зазначив міністр. Є й інші засоби економії газу, сказав він. І для цього не слід знову розхитувати консенсус щодо відмови від атомної енергетики в ФРН, додав політик.

За словами Габека проблемним є питання стабільності електромережі, особливо у Баварії, в зимовий період. "За певних умов це може стати проблемою", - визнав урядовець. Тож, за дорученням уряду, оператори енергосистем нині працюють над проведенням стрестесту, який також має показати, чи могло б тут зарадити збільшення тривалості експлуатації атомних електростанцій, пояснив Габек.

В свою чергу, канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що цю перевірку буде завершено "наприкінці місяця, можливо, на початку наступного місяця". Потім буде ухвалено рішення щодо доцільності обмеженої експлуатації реакторів до кінця року. Однак атомні електростанції в будь-якому разі можуть зробити лише невеликий внесок у розв'язання енергетичної проблеми, застеріг канцлер.

На підтвердження своєї думки Шольц вказав на приклад Франції, де нині не працюють багато атомних електростанцій. За його словами, цей, а також низка інших прикладів з інших країн, показує, наскільки проблематичною є ця технологія. Також Шольц наголосив, що відновлювані джерела електроенергії дають значно більше переваг для "дешевого й екологічно чистого енергозабезпечення".