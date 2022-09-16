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В уряді повідомили, скільки шкіл в Україні забезпечені укриттями

На наступний рік у бюджеті запланована субвенція в розмірі 1,5 млрд гривень на облаштування спеціальних споруд або укриттів у закладах загальної середньої освіти
В уряді повідомили, скільки шкіл в Україні забезпечені укриттями Фото: з вільного доступу

На сьогодні 68% закладів середньої освіти в Україні забезпечені укриттями.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час урядової наради.

ВІн зазначив, що станом на 5 липня цей показник складав 11%.

За словами міністра, на наступний рік у бюджеті запланована субвенція в розмірі 1,5 млрд гривень на облаштування спеціальних споруд або укриттів у закладах загальної середньої освіти.

В свою чергу, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради підкреслив, що потрібно невідкладно будувати або облаштовувати укриття за новими стандартами в тих школах, де їх ще немає.

"Всі школи повинні бути обладнані надійними укриттями. Там де укриття всередині шкіл, і за даними ДСНС, потребують укріплення - укріпити. Де неможливо укріпити - збудувати поряд нові", - наголосив Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що необхідно розробити загальну концепцію безпеки в освітніх закладах із чіткими вимогами щодо сховищ, аби там можна було забезпечити повноцінне навчання.

"Потрібно створити робочу групу, результатом діяльності якої стануть чіткі параметри, необхідні зміни в проектну документацію, виділення коштів і реалізація проекту", - відзначив очільник уряду.

Як повідомляв iPress, в Україні внесли зміни у шкільну програму у зв’язку зі збройною агресією росії. Тепер діти не будуть вивчати творчість більшості російських письменників, однак отримають більше знань про життя в умовах війни.

 
 
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16 09 2022 10:20
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