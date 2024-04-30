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В уряді пояснили, чи повертатиме влада примусово українців із-за кордону

30 квітня 2024, 16:53
В уряді пояснили, чи повертатиме влада примусово українців із-за кордону
Фото: Getty Images
"Обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде", - повідомила Ольга Стефанішина.

Українська влада не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. 

Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю DW.

За її словами, надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", – зазначила віцепрем'єрка.

Вона повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", – додала Стефанішина. 

кордонмобілізаціяповерненнявійна в Україніросія окупанти

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