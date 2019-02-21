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В уряді пропонують дозволити розміщувати парковки на дахах будівель

Зміни наразі перебувають у процесі розробки, а набудуть чинності вони через 3 місяці після офіційної публікації на сайті Мінрегіону
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляє нові будівельні норми, якими пропонується дозволити розміщувати паркувальні майданчики на дахах будівель, окрім споруд соціальної сфери.
В уряді пропонують дозволити розміщувати парковки на дахах будівель Фото: minregion.gov.ua

"Для організації парковок звичайно потрібно відповідне вільне місце, яке з кожним разом знайти стає все складніше. Виходом із цієї ситуації можуть стати паркінги на експлуатованих дахах громадських будинків. Тобто, на тих покрівлях, які пристосовані для різного господарчого використання. Ми проаналізували існуючий закордонний досвід та з’ясували, що ця альтернатива також можлива, наприклад, при проектуванні сучасних ТРЦ чи інших громадських закладів", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.


Фото: minregion.gov.ua

За його словами, в уряді наразі розробляють відповідні норми щодо навантаження на покрівлю будинків, щоб вони могли витримувати автомобілі. Він підкреслив, що мова йде саме про експлуатовані покрівлі громадських будинків, тобто, такі, які дозволяють використовувати свою поверхню в різних цілях.

Нагадаємо, що у Києві створять автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг із паркування, яка має впорядкувати та удосконалити послуги паркування у місті.

 
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21 02 2019 11:18
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