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В уряді розказали, які ризики несе коронавірус для торгівлі України

Через поширення коронавірусу Україні слід очікувати на логістичні проблеми у торгівлі з Італією та іншими міжнародними партнерами
"Треба готуватися до того, що логістика буде складніша. Але вона не буде зупинена повністю. А ми будемо намагатися забезпечити відсутність принаймні великих логістичних проблем", - сказав Качка.
В уряді розказали, які ризики несе коронавірус для торгівлі України Фото: business.ua

Через поширення коронавірусу Україні слід очікувати на логістичні проблеми у торгівлі з Італією та іншими міжнародними партнерами.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, зараз істотних торгових обмежень у торгівлі двох країн немає, але оскільки вся Італія країна знаходиться в умовах карантину, ризик становить зниження її економічної активності.

"Треба готуватися до того, що логістика буде складніша. Але вона не буде зупинена повністю. А ми будемо намагатися забезпечити відсутність принаймні великих логістичних проблем", - сказав Качка.

За його словами, такий діалог Україна вже має з Польщею та планує вести з іншими країнами, щоб утримувати баланс між безпекою і стабільністю постачань.

Якщо у бізнесу виникають проблеми через обмеження в різних країнах у зв’язку з коронавірусу, йому слід звертатися до уряду і дипломатичних установ, сказав Качка.

"Хтось може назвати це ручним управлінням. Але це - щоденне управління. Є якась конкретна ситуація по конкретній країні - і її треба якось "розрулювати", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, що Уряд налаштований на співпрацю з МВФ

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13 03 2020 10:50
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