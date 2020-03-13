В уряді розказали, які ризики несе коронавірус для торгівлі України
Через поширення коронавірусу Україні слід очікувати на логістичні проблеми у торгівлі з Італією та іншими міжнародними партнерами.
Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів торговий представник України Тарас Качка.
За його словами, зараз істотних торгових обмежень у торгівлі двох країн немає, але оскільки вся Італія країна знаходиться в умовах карантину, ризик становить зниження її економічної активності.
"Треба готуватися до того, що логістика буде складніша. Але вона не буде зупинена повністю. А ми будемо намагатися забезпечити відсутність принаймні великих логістичних проблем", - сказав Качка.
За його словами, такий діалог Україна вже має з Польщею та планує вести з іншими країнами, щоб утримувати баланс між безпекою і стабільністю постачань.
Якщо у бізнесу виникають проблеми через обмеження в різних країнах у зв’язку з коронавірусу, йому слід звертатися до уряду і дипломатичних установ, сказав Качка.
"Хтось може назвати це ручним управлінням. Але це - щоденне управління. Є якась конкретна ситуація по конкретній країні - і її треба якось "розрулювати", - зазначив чиновник.
Нагадаємо, що Уряд налаштований на співпрацю з МВФ
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