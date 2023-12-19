В уряді Туска заявили про неможливість швидкого розблокування кордону з Україною

Розв’язувати проблему із перевізниками буде досить складно.

Новопризначений міністр інфраструктури Польщі в уряді Дональда Туска Даріуш Клімчак заявив, що протест перевізників на кордоні з Україною є "гордіівим вузлом, що затягується". За його словами, до такої ситуації на польсько-українському кордоні призвела бездіяльність попередників.

Про це пише РАР.

"Ми шукаємо спільний знаменник, з огляду на який можна хоча б призупинити акцію протесту на кордоні", — сказав Климчак.



За його словами, він приєднався до обговорення лише сьогодні, а проблема є "гордієвим вузлом, який затягувався з кожним днем бездіяльності попередників".

"Це вперше, коли ми взагалі можемо почати обговорювати угоду про лібералізацію транспорту. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні", — цитує Климчака "Польське радіо".

Нагадаємо, що польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд українських вантажівок через кордон.