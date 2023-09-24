В уряді Вірменії звинуватили російські ЗМІ у гібридній війні

Зокрема, Арахк Арутюнян відреагував на фейкові новини російських ЗМІ про зустріч вірменських протестувальників з американськими десантниками в уряді.

Глава апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян заявив, що російські ЗМІ ведуть гібридну війну проти його країни.



Про це він написав у Facebook.

російські видання писали, що 20 вересня протестувальники у Єревані нібито увірвалися в будівлю уряду і там "зустрічали американських десантників".

"Здається, у гібридній війні, розв’язаній російськими ЗМІ проти Вірменії, обіцянки були як у відомій казці: тому, хто скаже найбільшу брехню, дістанеться половина палацу кремля", – написав Арутюнян.

Він зазначив, що того дня протестувальники не штурмували уряд і тим паче "жодного американського десантника там не було".

"Як так сталося, що найгіршими пропагандистами російських телеканалів є вірмени: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габріелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергєй Кургінян, Андранік Мігранян тощо", – додав він.