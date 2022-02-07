CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Автономній Республіці Каракалпакстан (Узбекистан) пройшов рідкісний публічний протест проти запланованої конституційної реформи, яка змінить її статус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Узбекистані спалахнули протести
Протестувальники намагалися захопити урядові будівлі, що змусило поліцію втрутитися і затримати їх лідерів і тих, хто чинив активний опір
Фото: з вільних джерел
Каракалпакстан, розташований на північному заході Узбекистану, є місцем проживання каракалпаків, окремої групи етнічної меншини зі своєю власною мовою. Чинна конституція Узбекистану описує його як суверенну республіку в складі Узбекистану, яка має право на відділення шляхом проведення референдуму.
У новій редакції конституції, за якою Узбекистан планує провести референдум в найближчі місяці, більше не буде згадуватися суверенітет Каракалпакстана або право на відділення.
За даними МВС Узбекистану, "в результаті нерозуміння конституційних реформ" група жителів Каракалпакстана пройшла маршем через столицю країни Нукус і провела акцію на центральному ринку міста в п'ятницю, 1 липня.
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