В Узбекистані спалахнули протести

Протестувальники намагалися захопити урядові будівлі, що змусило поліцію втрутитися і затримати їх лідерів і тих, хто чинив активний опір

В Автономній Республіці Каракалпакстан (Узбекистан) пройшов рідкісний публічний протест проти запланованої конституційної реформи, яка змінить її статус.

Каракалпакстан, розташований на північному заході Узбекистану, є місцем проживання каракалпаків, окремої групи етнічної меншини зі своєю власною мовою. Чинна конституція Узбекистану описує його як суверенну республіку в складі Узбекистану, яка має право на відділення шляхом проведення референдуму.

У новій редакції конституції, за якою Узбекистан планує провести референдум в найближчі місяці, більше не буде згадуватися суверенітет Каракалпакстана або право на відділення.

За даними МВС Узбекистану, "в результаті нерозуміння конституційних реформ" група жителів Каракалпакстана пройшла маршем через столицю країни Нукус і провела акцію на центральному ринку міста в п'ятницю, 1 липня.