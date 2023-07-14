В Японії під час випробувань вибухнула ракета
14 липня 2023, 15:35
Фото: Shutterstock.com
Попередньо вибухнув ракетний двигун.
В Японії під час випробування ракети Epsilon S стався вибух.
Про це повідомляє Kyodo.
Випробування ракети проводило Японське агентство аерокосмічних досліджень на полігоні у префектурі Акіта у п'ятницю, 14 липня.
Двигун твердопаливної ракети Epsilon S вибухнув буквально за хвилину після старту випробувань. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Деякі японські та західні ЗМІ заявили, що чергове невдале випробування підірвало космічні амбіції Японії.
Деякі японські та західні ЗМІ заявили, що чергове невдале випробування підірвало космічні амбіції Японії.