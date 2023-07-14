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В Японії під час випробувань вибухнула ракета

14 липня 2023, 15:35
В Японії під час випробувань вибухнула ракета
Фото: Shutterstock.com
Попередньо вибухнув ракетний двигун.

В Японії під час випробування ракети Epsilon S стався вибух.

Про це повідомляє Kyodo.
 
Випробування ракети проводило Японське агентство аерокосмічних досліджень на полігоні у префектурі Акіта у п'ятницю, 14 липня.
 
Двигун твердопаливної ракети Epsilon S вибухнув буквально за хвилину після старту випробувань. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Деякі японські та західні ЗМІ заявили, що чергове невдале випробування підірвало космічні амбіції Японії.

 

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