В Японії помер найстаріший чоловік у світі

Житель префектури Ніїгата в Японії, помер за 11 днів до свого 113-го дня народження о 23:10 за місцевим часом у неділю, 23 лютого

В Японії помер 112-річний Тітецу Ватанабе, який на початку цього місяця офіційно став найстарішим чоловіком на Землі.

Про це повідомляє видання АВС, повідомляє "Громадське".

Житель префектури Ніїгата в Японії, помер за 11 днів до свого 113-го дня народження о 23:10 за місцевим часом у неділю, 23 лютого. У день перед смертю він не міг їсти, а за кілька днів до смерті у нього розвинулася гарячка та утруднене дихання.

Пан Ватанабе народився у 1907 році й пропрацював у Тайвані 18 років. Після повернення в Ніігату на півночі Японії він працював у префектурному уряді до виходу на пенсію.

Чоловік вирощував фрукти та овочі на сімейній фермі та любив бонсаї. Він говорив, що секрет довголіття полягає в тому, щоб продовжувати посміхатися.

Ватанабе офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішого чоловіка на планеті 12 лютого 2020 року. Це сталося після того, як поредній володар цього статусу - 113-річний Масадзо Нонака - помер 20 січня 2019 року.

Нагадаємо, що померла найстаріша жінка Європи.