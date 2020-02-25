Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Японії помер найстаріший чоловік у світі

Житель префектури Ніїгата в Японії, помер за 11 днів до свого 113-го дня народження о 23:10 за місцевим часом у неділю, 23 лютого
В Японії помер 112-річний Тітецу Ватанабе, який на початку цього місяця офіційно став найстарішим чоловіком на Землі.
В Японії помер найстаріший чоловік у світі Фото: Громадське

Про це повідомляє видання АВС, повідомляє "Громадське".

Житель префектури Ніїгата в Японії, помер за 11 днів до свого 113-го дня народження о 23:10 за місцевим часом у неділю, 23 лютого. У день перед смертю він не міг їсти, а за кілька днів до смерті у нього розвинулася гарячка та утруднене дихання.

Пан Ватанабе народився у 1907 році й пропрацював у Тайвані 18 років. Після повернення в Ніігату на півночі Японії він працював у префектурному уряді до виходу на пенсію.

Чоловік вирощував фрукти та овочі на сімейній фермі та любив бонсаї. Він говорив, що секрет довголіття полягає в тому, щоб продовжувати посміхатися.

Ватанабе офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішого чоловіка на планеті 12 лютого 2020 року. Це сталося після того, як поредній володар цього статусу - 113-річний Масадзо Нонака - помер 20 січня 2019 року.

 Нагадаємо, що померла найстаріша жінка Європи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2020 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.