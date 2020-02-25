В Японії помер найстаріший чоловік у світі
Про це повідомляє видання АВС, повідомляє "Громадське".
Житель префектури Ніїгата в Японії, помер за 11 днів до свого 113-го дня народження о 23:10 за місцевим часом у неділю, 23 лютого. У день перед смертю він не міг їсти, а за кілька днів до смерті у нього розвинулася гарячка та утруднене дихання.
Пан Ватанабе народився у 1907 році й пропрацював у Тайвані 18 років. Після повернення в Ніігату на півночі Японії він працював у префектурному уряді до виходу на пенсію.
Чоловік вирощував фрукти та овочі на сімейній фермі та любив бонсаї. Він говорив, що секрет довголіття полягає в тому, щоб продовжувати посміхатися.
Ватанабе офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішого чоловіка на планеті 12 лютого 2020 року. Це сталося після того, як поредній володар цього статусу - 113-річний Масадзо Нонака - помер 20 січня 2019 року.
Нагадаємо, що померла найстаріша жінка Європи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків