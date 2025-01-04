В Японії померла 116-річна жінка, визнана найстарішою людиною у світі

Томіко Ітоока народилася 23 травня 1908 року

У Японії померла жінка, яка була визнана Книгою рекордів Гіннесса найстарішою людиною, яка живе у світі.

Про це пише Kyodo News.

Томіко Ітоока пішла з життя у віці 116 років. Народилася 23 травня 1908 року в Осаці, останні роки проживала в будинку престарілих.

Причина смерті – старість.