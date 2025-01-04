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В Японії померла 116-річна жінка, визнана найстарішою людиною у світі

04 січня 2025, 14:29
В Японії померла 116-річна жінка, визнана найстарішою людиною у світі
Фото: з вільного доступу
Томіко Ітоока народилася 23 травня 1908 року

У Японії померла жінка, яка була визнана Книгою рекордів Гіннесса найстарішою людиною, яка живе у світі.

Про це пише Kyodo News.

Томіко Ітоока пішла з життя у віці 116 років. Народилася 23 травня 1908 року в Осаці, останні роки проживала в будинку престарілих.
 
Причина смерті – старість.
 
Ітоока стала найстарішою живою людиною в Японії в грудні 2023 року після смерті Фуси Тацумі, 116-річної жінки в Касівара.
 
У вересні 2024 року Книга рекордів Гіннеса визнала її найстарішою живою людиною у світі після смерті Марії Браньяс Морери, 117-річної жительки Іспанії.

 

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