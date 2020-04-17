Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

​​В Японії прогнозують 400 000 смертей через COVID-19

Вентиляція легенів може знадобитися 850 000 пацієнтам.
У разі найгіршого сценарію розвитку епідемії коронавірусу та не вживання термінових заходів з протидії поширенню інфекції, в Японії можуть померти близько 400 000 людей.
​​В Японії прогнозують 400 000 смертей через COVID-19 ukrinform.ua/

Цей прогноз був підготовлений МОЗ Японії для місцевого Уряду та не підлягав розголошенню, але потрапив у ЗМІ. У ньому також говориться, що вентиляція легенів може знадобитися 850 000 пацієнтам.

enlightened Наразі в Японії зареєстровано понад 9 000 випадків зараження. В останні тижні спостерігається зростання захворюваності. У Токіо та шести інших районах було введено режим надзвичайної ситуації.

Джерело : https://t.me/corona_numbers

Нагадаємо, що у світі зафіксували 2 млн 190 тисяч 008 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 553 609, а померли — 147 010 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2020 13:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
​​Історія захворювань: чума, іспанка, коронавірус

​​Історія захворювань: чума, іспанка, коронавірус

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.