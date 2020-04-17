​​В Японії прогнозують 400 000 смертей через COVID-19 Вентиляція легенів може знадобитися 850 000 пацієнтам.

У разі найгіршого сценарію розвитку епідемії коронавірусу та не вживання термінових заходів з протидії поширенню інфекції, в Японії можуть померти близько 400 000 людей.

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Цей прогноз був підготовлений МОЗ Японії для місцевого Уряду та не підлягав розголошенню, але потрапив у ЗМІ. У ньому також говориться, що вентиляція легенів може знадобитися 850 000 пацієнтам. Наразі в Японії зареєстровано понад 9 000 випадків зараження. В останні тижні спостерігається зростання захворюваності. У Токіо та шести інших районах було введено режим надзвичайної ситуації. Джерело : https://t.me/corona_numbers Нагадаємо, що у світі зафіксували 2 млн 190 тисяч 008 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 553 609, а померли — 147 010 людей.

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