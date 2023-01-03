В Японії запустили платформу для просування українського бізнесу

Це саме та платформа, де японські споживачі шукають постачальників

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив, що японська Організація Зовнішньої Торгівлі JETRO запустила спеціальну сторінку для українського бізнесу, який бажає презентувати свою продукцію на японському ринку.

Про це він написав у Facebook.

Посол запросив українських виробників реєструватися на цій платформі і активно просувати свої товари.

"Ті, хто вже співпрацює з Японією, знають, що це саме та платформа, де японські споживачі шукають постачальників", - наголосив пан Корсунський.

У Міністерстві закордонних справ України є аналогічна платформа для експорту, вона називається NAZOVNI.

"Починайте процес, ми допоможемо, але перший крок -завжди за бізнесом", - додав дипломат.