Матеріали:
Теми:
БІЗНЕС & ФІНАНСИ

В Японії запустили платформу для просування українського бізнесу

03 січня 2023, 08:17
В Японії запустили платформу для просування українського бізнесу
Фото: з вільного доступу
Це саме та платформа, де японські споживачі шукають постачальників

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив, що японська Організація Зовнішньої Торгівлі JETRO запустила спеціальну сторінку для українського бізнесу, який бажає презентувати свою продукцію на японському ринку.

Про це він написав у Facebook.

Посол запросив українських виробників реєструватися на цій платформі і активно просувати свої товари.

"Ті, хто вже співпрацює з Японією, знають, що це саме та платформа, де японські споживачі шукають постачальників", - наголосив пан Корсунський.  

У Міністерстві закордонних справ України є аналогічна платформа для експорту, вона називається NAZOVNI.

"Починайте процес, ми допоможемо, але перший крок -завжди за бізнесом", - додав дипломат.


ЯпоніябізнесУкраїнаплатформа

Останні матеріали

Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для завершення війні на умовах України – Financial Times
Політика
Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для завершення війні на умовах України – Financial Times
Переклад iPress – 03 січня 2023, 11:06
Чи розвалить злий геній Маск Twitter і про нього забудуть, як про Friendster чи MySpace? – The Atlantic
Бізнес & Фінанси
Чи розвалить злий геній Маск Twitter і про нього забудуть, як про Friendster чи MySpace? – The Atlantic
02 січня 2023, 14:32
Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Політика
Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Переклад iPress – 02 січня 2023, 11:51
путін переграв самого себе. Як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle
Бізнес & Фінанси
путін переграв самого себе. Як війна зруйнувала російську бізнес-модель – Deutsche Welle
Переклад iPress – 02 січня 2023, 10:24
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Політика
росія втратила можливість тиску на Україну. Як битва за Донбас вплинула на український успіх у війні – підсумки та прогнози від військових аналітиків
Переклад iPress – 01 січня 2023, 14:49
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Політика
Україна конвертує $21,9 млрд військових надлишків США у грізну силу. Але поки що Америка надає застарілу та низькотехнологічну зброю – Forbes
Переклад iPress – 01 січня 2023, 12:54
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Політика
Розгром росії – головний світовий пріоритет на 2023 рік. З кожним успіхом української армії загрози для НАТО зменшуються – Олексій Рєзніков
Переклад iPress – 01 січня 2023, 09:29
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Політика
Битва за майбутнє Європи точиться в Україні. Центр тяжіння Європи зміщується – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 15:23
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється