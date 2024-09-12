В Єкатеринбурзі підпільники підірвали бійців росгвардії – ГУР

Вибуховий пристрій уламкової дії масою 6 кг приховано розмістили біля КПП.

11 вересня в російському місті Єкатєрінбург пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

"Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора", - ідеться в повідомленні.

Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців.