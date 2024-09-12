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В Єкатеринбурзі підпільники підірвали бійців росгвардії – ГУР

12 вересня 2024, 18:07
В Єкатеринбурзі підпільники підірвали бійців росгвардії – ГУР
Вибуховий пристрій уламкової дії масою 6 кг приховано розмістили біля КПП.
11 вересня в російському місті Єкатєрінбург пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії.
 
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
 
кт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора", - ідеться в повідомленні.
 
Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців. 
 
"У результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців", - повідомили в ГУР.
 
Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, "карети" швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.

 

КППРосгвардіявійна в Україніросія окупанти

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