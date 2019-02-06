В Єрусалимі під час святкувань до перемоги Ізраїлю сталися заворушення
"Сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією сталися у неділю після того, як іудеям вперше за 30 років було дозволено відвідати святиню Харам-аль-Шариф у Старому місті Єрусалима", - йдеться в "Укрінформ" з посиланням на The National.
Сотні євреїв святкують сьогодні День Єрусалима, встановлений на честь перемоги Ізраїлю у війні з арабами 1967 року та взяття під контроль Східного Єрусалима.
Палестинці кидали каміння та стільці в поліцію в районі, де розміщена мечеть Аль-Акса, третя найбільша святиня в ісламі. Євреї шанують це місце, але не могли молитися в ньому упродовж десятиліть.
Фото: AFP
Хода відбудеться під охороною ізраїльської поліції, оскільки місцеві палестинці зазвичай не сприймають акцію, відому як хода Прапора, де учасники обгортають себе у блакитно-білі прапори Ізраїлю. Маршрут ходи пролягає і через Мусульманський квартал.
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