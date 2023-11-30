В Єрусалимі стався теракт — троє людей загинули, восьмеро дістали поранення

Наразі відомо про трьох загиблих та принаймні восьми поранених унаслідок нападу.

На вʼїзді до Єрусалиму двоє палестинців обстріляли автобусну зупинку.

Про це повідомила служба швидкої допомоги Magen David Adom, їм уранці надійшов виклик.

За даними медиків, двоє літніх людей померло в лікарні від тяжких поранень, а 24-річна жінка загинула на місці. Ще вісьмох доправили до лікарень, пʼятеро з них — у важкому стані.

Ізраїльський воєнний кореспондент Емануель Фабіан опублікував запис із камер відеоспостереження. На кадрах видно як із білої машини виходить чоловік і починає стріляти по людях, які чекають на автобус.

Поліцейські повідомляють, що двоє терористів, які відкрили вогонь на вʼїзді до Єрусалиму, були "нейтралізовані" силами безпеки та озброєним цивільним, передає видання The Times of Israel.

За даними служби безпеки Шабак, вони є членами Хамас і раніше були увʼязнені за терористичну діяльність.

Теракти для Ізраїлю вже стали звичним явищем. Тільки за листопад тут трапилося п'ять терактів та нападів на ізраїльтян.

Наприклад, 16 листопада, на 60-й трасі, на південь від Єрусалиму троє терористів напали на людей. Їх ліквідували, але п'ятьох людей було поранено. А 6 листопада теракт стався біля Старого міста Єрусалима. Тоді загинула 20-річна молодший сержант поліції. Ще одного поліцейського легко поранено. Терориста застрелили.