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В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

04 травня 2024, 14:23
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Фото: AP
Церемонія сходження благодатного вогню відбувається щороку.

В Єрусалимі у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

Про це стало відомо із відеотрансляції церемонії. 

Місцем сходження благодатного вогню є Кувуклія Храбу Гробу Господнього – мармурова печера, де за повір'ями поховали Ісуса Христа. У страсну суботу – за день до Великодня – патріарх Єрусалимський та архімандрит Вірменської апостольської церкви, вдягнуті в одні лише підрясники заходять до Кувуклії. Мінімум вбрання на них не випадковість, а спосіб показати, що до печери нема як пронести сірники чи запальничку. Через деякий час патріарх виходить із Кувуклії вже із запаленими свічками. Винесення вогню в Єрусалим вважають свідченням виходу з Гробу "Світу істинного".

Згідно з біблійними переказами, благодатний вогонь вперше зійшов до апостола Петра. Той почув про воскресіння Ісуса Христа і вирушив у печеру, де б мало лежати тіло його вчителя. Там апостол Петро і побачив яскраве світло, яке сяяло по всій печері.

 

ЄрусалимБлагодатний вогоньвійна в Україніросія-агресор

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