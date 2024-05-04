В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Церемонія сходження благодатного вогню відбувається щороку.

В Єрусалимі у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

Про це стало відомо із відеотрансляції церемонії.

Місцем сходження благодатного вогню є Кувуклія Храбу Гробу Господнього – мармурова печера, де за повір'ями поховали Ісуса Христа. У страсну суботу – за день до Великодня – патріарх Єрусалимський та архімандрит Вірменської апостольської церкви, вдягнуті в одні лише підрясники заходять до Кувуклії. Мінімум вбрання на них не випадковість, а спосіб показати, що до печери нема як пронести сірники чи запальничку. Через деякий час патріарх виходить із Кувуклії вже із запаленими свічками. Винесення вогню в Єрусалим вважають свідченням виходу з Гробу "Світу істинного".

Згідно з біблійними переказами, благодатний вогонь вперше зійшов до апостола Петра. Той почув про воскресіння Ісуса Христа і вирушив у печеру, де б мало лежати тіло його вчителя. Там апостол Петро і побачив яскраве світло, яке сяяло по всій печері.