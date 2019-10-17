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В ЄС анонсували успішне завершення епопеї з Brexit

"Добрий прогрес, і робота триває", - заявив журналістам головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє в середу ввечері
Макрон додав, що "я хочу вірити, що угода фіналізується, і ми можемо її схвалити" в четвер, коли лідери ЄС мають зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Брюсселі.
В ЄС анонсували успішне завершення епопеї з Brexit Фото: Reuters

Європейський Союз та Британія наблизилися до досягнення угоди щодо Brexit, а лідери Франції та Німеччини висловили сподівання, що угода може бути підписана на саміті ЄС, повідомляє "Економічна Правда".

Позитивні сподівання випромінювали президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції в середу в Тулузі, Франція, де Меркель заявила, що переговори "в кінцевій стадії".

Макрон додав, що "я хочу вірити, що угода фіналізується, і ми можемо її схвалити" в четвер, коли лідери ЄС мають зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Брюсселі.

Розбіжності між двома сторонами залишилися, але звузилися до деяких технічних і складних питань митної справи та податку на додану вартість, заявили чиновники. Команди переговорів працювали до ночі в штаб-квартирі ЄС, щоб їх владнати.

"Добрий прогрес, і робота триває", - заявив журналістам головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє в середу ввечері.

Це може означати черговий саміт ЄС щодо Brexit до кінця місяця.

Однак через те, що дата Brexit 31 жовтня наближається і проходить лише кілька годин до саміту лідерів ЄС, сподівання все більше зводяться до отримання широкого політичного зобов'язання, а всі юридичні деталі будуть врегульовані пізніше.

Раніше Джонсон звернувся до парламенту з проханням підтримати будь-яку угоду по Brexit, яку він укладе з Європейським союзом, протягом 24 годин після саміту ЄС.

На початку минулого тижня кілька високопосадовців ЄС говорили про мінімальні шанси того, що обом сторонам вдасться домовитись.

Але 10 жовтня після зустрічі Джонсона з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром лідери заявили, що угода про Brexit може бути укладена до кінця місяця.

Нагадаємо, що Британія має вийти з 31 жовтня і Джонсон неодноразово наполягав, що він не вимагатиме затримки.

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17 10 2019 09:30
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